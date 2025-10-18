»Ø¸¶è½Çµ¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤ÇÌÀ¤«¤¹¡Ö²¡¤·¤¿¤éÏ»ËÜÌÚ¤«¤é½ÂÃ«¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤°¤é¤¤¤Ê¡×
10·î16Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿»Ø¸¶è½Çµ¤¬¡¢¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²óÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢Snow Man¡¦´äËÜ¾È¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¡È¶Ú¥È¥ìÃË»Ò¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦³¹Ãæ¤ÎÀ¼¤¬VTR¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤·¡¼Åª¤Ë´äËÜ¤Á¤ã¤ó¤Î¶ÚÆù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»Ø¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¹¤´¤¤åºÎï¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¤â¤¦ºÙºÙ¡×¡Ö²¡¤·¤¿¤éÏ»ËÜÌÚ¤«¤é½ÂÃ«¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤°¤é¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤«¤Ê¤êºÙ¿È¤ÎÃËÀ¤¬¹¥¤¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£