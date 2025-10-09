この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「加齢と共に歯茎は下がります...そんな歯肉退縮を治す方法について必死に考えてみました！【歯茎下がり】」と題した動画で、木村隆寛氏（歯科医師・歯プラス歯科グループ代表）は多くの患者が悩む「歯茎下がり」問題について持論を展開した。自身が東京で6院を展開し、日々の診療現場で患者から切実な相談が絶えないトピックだと明かす。



木村氏は、50代・60代の患者における一番多い悩みが「歯茎が下がり、食べかすが詰まる」「息や唾が漏れる」といった“見た目”や“生活の不都合”だと指摘。「30年前は噛めない・歯が抜ける悩みが主だったが、今は歯が残る人が増え、歯茎下がりが悩みの主流となった」と時代変化の背景にも言及した。



「下がった歯茎を戻すのはめちゃくちゃ難しい。どの歯科医も患者も苦心していて、基本的には戻せない」とした上で、それでもどうにか…という人のために現実的な4つの対策を解説する。



1つ目は「歯周外科手術による移植」。上顎の裏から歯茎を採って貼り付ける外科処置だが、「全体的な歯茎下がりや広範囲には適用できず、数本までが限界」とする。



2つ目は「ヒアルロン酸注入」。美容医療で用いられるヒアルロン酸を歯茎に注射して膨らましてカバーする方法で、「ほんの1～2ミリは膨らむが3ヶ月も経てばほとんど元通り。患者の期待には応えづらい」と説明。



3つ目は「矯正治療による歯間の隙間埋め」。歯を削って寄せたり、神経がない歯を部分的に引っ張るなど「限定的なケースで戻すことはあるが、噛み合わせや健康な周囲の歯への影響もあり、適用には制限が多い」と述べる。



4つ目が「人工歯肉」。プラスチックやセラミック製の歯茎色パーツを付与した人工歯を被せる方法で、「見た目を整える“疑似的”な対策で、根本解決ではない」ものの、多くのケースで取り入れている現状を明かした。



さらに、“自分で歯茎を戻す方法”の質問に「マッサージで血行改善や歯茎の活性化はできても、増えるのはせいぜい0.1ミリ程度。いわゆる歯磨き粉でも劇的な効果はない」と、世間の俗説をバッサリ否定。「歯茎が下がらないように予防ケアを徹底し、定期的な歯科受診を優しく継続するしかない」と強調した。



一方で、再生医療などの医療技術進歩に期待も寄せる。「歯茎は細胞の塊で再生治療に適した部位。10年後くらいには、薬等を使って長もちする歯茎を復活させる新治療が出てくるかも」と展望を語った。



動画の最後は「今日お話しした内容は、実際に診療室で多くの患者さんと本音で語っていることをまとめたもの。今後も“ありえない話”ではなくリアルな現場の知見を動画で発信するので、チャンネル登録をお願いします」と締めくくった。