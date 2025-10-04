ランドセルもすっぽり入る！【山善】の賢く片付く収納ボックスがAmazonで販売中！
「自分でできる」を応援！ランドセルもまとめてスッキリ！【山善】の多機能収納ボックスがAmazonで販売中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
山善の収納ボックスは、ランドセルや学用品をまとめて収納できるキャスター付きのワゴンである。リビング学習や子ども部屋での使用を想定し、子ども自身が整理しやすいよう工夫されている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
入れるだけで簡単に整理整頓ができるため、片付けが苦手な子どもでもきれいに収納することが可能だ。内部には、面ファスナーで位置を調整できる仕切りが付属しており、収納する物のサイズに合わせてカスタマイズできる。
ランドセルやぬいぐるみやおもちゃ、絵本、クローゼットのストック収納としても使えるため、様々なシーンで活躍する。
底にはキャスターが付いているため、重いランドセルを入れても楽に移動できる。子どもが自分で翌日の準備をしたり、リビング学習の際に手元に引き寄せたりと、自立を促す環境づくりにも役立つ。
本体の両サイドには持ち手とポケットも付いており、細々としたものの収納や、持ち上げての移動にも便利である。もう、リビングにランドセルが置きっぱなしになることはない。このワゴンで、お子さまの「自分でできる」を応援し、部屋をスッキリと片付けよう。
