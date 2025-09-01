徳島市の阿波踊り人出111万人 前年上回る【徳島】
「阿波おどり未来へつなぐ実行委員会」が9月1日、徳島市で開かれ、2025年の阿波踊りのチケット販売率などが報告されました。
阿波踊り閉幕後、初めてとなる実行委員会では、事務局からチケット販売率などが報告されました。
それによりますと、前夜祭にあたる「匠の舞台 優りび」3公演のチケット販売率は平均68.2％で、2024年の70.2％を下回りました。
一方、選抜阿波おどりにあたる「夢の舞台 祭りび」は88.8％で、前年の85.8％を上回りました。
ここ数年、「輪踊り」などに関する警察への通報が多いことを受け、実行委員会では2025年から輪踊りを行う連の登録制度を設けました。
しかし期間中、未登録の団体が踊っていたとして、委員から厳しい声が上がりました。
（阿波おどり振興協会・立川真千 委員）
「登録してない連が踊っていました。それだったら来年、登録せんでいいんちゃんってなりません？これ」
「運営上せざる負えない理由があるんで、設けたわけじゃないですか。来年はきっちりしないと本当に提出しないし、揉めるもとになる」
また、期間中の人出は約111万人で、前年の102万人より増加したということです。