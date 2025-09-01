「阿波おどり未来へつなぐ実行委員会」が9月1日、徳島市で開かれ、2025年の阿波踊りのチケット販売率などが報告されました。



阿波踊り閉幕後、初めてとなる実行委員会では、事務局からチケット販売率などが報告されました。



それによりますと、前夜祭にあたる「匠の舞台 優りび」3公演のチケット販売率は平均68.2％で、2024年の70.2％を下回りました。



一方、選抜阿波おどりにあたる「夢の舞台 祭りび」は88.8％で、前年の85.8％を上回りました。





また、有料演舞場のチケットは、藍場浜が71.5％、南内町が97.5％、紺屋町が66.9％で、3つの有料演舞場全てで前年を上回りました。ここ数年、「輪踊り」などに関する警察への通報が多いことを受け、実行委員会では2025年から輪踊りを行う連の登録制度を設けました。しかし期間中、未登録の団体が踊っていたとして、委員から厳しい声が上がりました。（阿波おどり振興協会・立川真千 委員）「登録してない連が踊っていました。それだったら来年、登録せんでいいんちゃんってなりません？これ」「運営上せざる負えない理由があるんで、設けたわけじゃないですか。来年はきっちりしないと本当に提出しないし、揉めるもとになる」また、期間中の人出は約111万人で、前年の102万人より増加したということです。