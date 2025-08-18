予定が合わない時こそ本気度が出る。男性の“対応力”でわかる「本命サイン」
「忙しいから…」という理由で予定が合わないことは誰にでもありますが、実はその際の“対応力”にこそ、男性の本気度が隠れているのをご存じですか？そこで今回は、予定の立て方や調整の仕方からわかる男性の「本命サイン」を解説します。
具体的な代替日をすぐに提案する
予定が合わないとわかると「◯日なら空いてるよ」と、すぐに別日を提案してくるのは、会いたい気持ちが強い証拠。即レス＆具体的な日程提示は、あなたを大切に思っているからこそです。単に「また今度ね」と流すのは本気度が低い証拠でしょう。
短時間でも会おうとする姿勢
予定が詰まっていても「１時間だけでも会える？」と提案してくれる行動は、本命女性にしか見せない特別な行動。限られた時間でも会いたいと思うのは、物理的な距離よりも心の距離を近づけたいからです。忙しい日が続く時ほど、こうした一言が本音を映します。
他の予定を前倒しor後ろ倒しして時間を作る
仕事や私用を早めに切り上げたり、後ろ倒ししたりしてでもあなたと会う時間を確保しようとするのは、あなたが本命だからこそ。男性の本気度は、この“時間を作る努力”に如実に表れます。相手に対して本気なら、計画の変更や調整は面倒でも迷わず行うものです。
予定が合わないときこそ、男性の本気度ははっきり見えてきます。言葉より行動に注目することで、男性の中でのあなたの位置づけを確かめてみてくださいね。
🌼彼氏面してる？ 付き合っていないのに「親しくしてくる男性」の心理