ポイントの貯まりやすさでおすすめしたいゴールドカードランキング！ 2位「三井住友カード ゴールド（NL）」、1位は？
アドバイザーナビは、7月2〜9日の期間、全国20〜70代の男女210人を対象に、ゴールドカードの利用実態に関するアンケートを実施し、その中からポイントの貯まりやすさでおすすめしたいゴールドカードランキングを発表しました。
調査では、日常利用やネットショッピングで効率的にポイントを貯められるカードが高く評価されました。
【16位までの全ランキング結果を見る】
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：三井住友カード ゴールド（NL）／20.0％2位は「三井住友カード ゴールド（NL）」でした。コンビニエンスストアやマクドナルドなどの対象店舗で、スマートフォンによるVisaまたはMastercardのタッチ決済を利用すると、最大7％のポイント還元が適用されます。加えて、国際的に加盟店数の多いVisaブランドとして利用できるため、国内外を問わず高い利便性を発揮します。
1位：楽天ゴールドカード／29.0％1位は「楽天ゴールドカード」でした。年会費は2200円（税込、2025年現在）とゴールドカードとして手頃で、楽天市場での利用時はSPU（スーパーポイントアッププログラム）適用により通常より高いポイント還元が得られます。さらに、街の利用でも楽天ポイントカードとの併用により効率的にポイントを貯められるため、ネットショッピングを中心に日常的にポイントを活用したい人に特におすすめされるカードです。
