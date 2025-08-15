コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』にて、10周年を記念したスカウト「プロスピセレクション 10 Years Selects」 を8月15日からスタートした。

本スカウトは、周年イヤーを記念した特別なスカウトで、歴代の「プロスピセレクション」の中から12選手がカムバックする。

セ・リーグからは、投手3冠や沢村賞などを獲得してエースとしての実力を見せた2018シーズンの菅野智之選手（読売ジャイアンツ）や筒香嘉智選手（横浜DeNAベイスターズ、2016シーズン）、エルドレッド選手（広島東洋カープ、2016シーズン）らが登場。

パ・リーグからは、東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍して強打者として実力を示した2019シーズンの浅村栄斗選手や宮西尚生選手（北海道日本ハムファイターズ、2023シーズン）、ロメロ選手（オリックス・バファローズ、2017シーズン）らが登場する（※（）内の球団は、ゲーム内の所属球団）。

マンスリー感謝祭では、 「プロスピセレクション 10 Years Selects」に登場するSランク選手が1名確定で獲得できる無料10連スカウトも開催される。

また、「プロスピA プロリーグ」のオンライン予選が9月7日よりスタートする。オンライン予選などを通過した13名と昨シーズンの代表選手を加え、10月の最終選考会を経て、各球団の代表選手（1球団３名）が決定することになる。

さらに、「プロスピA プロリーグ」のオフィシャルパートナーに、トレーディングカードゲームの販売・買取専門店「ホビーステーション」、プロ野球応援グッズを制作する「一球」、名古屋名物みそかつの「矢場とん」の3社が参加が決定した。

「プロスピA チャンピオンシップ」のスケジュールも公開。2026年1月にオンライン予選、2月にブッロク大会とエリア大会を開催、決勝大会は3月7日に有明GYMで、『プロスピAファンフェスタin東京』と同時に開催となった。

（文＝リアルサウンドテック編集部）