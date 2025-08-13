¡Ö³¤³°¤Ç¤Þ¤À¤ä¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×½éÀ¥Î¼¤¬2018Ç¯°ÊÍè¤ÎGÂçºåÉüµ¢!¡Ö¶¯¤¤¥¬¥ó¥Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡×
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï13Æü¡¢DF½éÀ¥Î¼(28)¤¬¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½éÀ¥¤ÏGÂçºå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢2016Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£2019Ç¯¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤Ç¤Ï2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤ÎJ1Ï¢ÇÆ¤ä2024Ç¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£º£Ç¯2·î¤Ë¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£5·î¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤ëÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2018Ç¯°ÊÍè¤ÎGÂçºåÉüµ¢¤È¤Ê¤ë½éÀ¥¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤Þ¤À¤ä¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥ó¥Ð¤«¤é¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯É¬Í×¤È¤·¤ÆÄº¤¡¢ÆüËÜ°ì¡¢¥¢¥¸¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤â¤¦1ÅÙ¡¢¶¯¤¤¥¬¥ó¥Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÌá¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢Îý½¬¤«¤é¥¬¥ó¥Ð¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üDF½éÀ¥Î¼
(¤Ï¤Ä¤»¡¦¤ê¤ç¤¦)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1997Ç¯7·î10Æü(28ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180cm/70kg
¢£Íø¤Â
Î¾Â
¢£¥Á¡¼¥à·ÐÎò
2016Ç¯¡Á2018Ç¯:¥¬¥ó¥ÐÂçºå
2019Ç¯¡Á2019Ç¯9·î:¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
2019Ç¯9·î¡Á2020Ç¯1·î:¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬(°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)
2020Ç¯1·î¡Á2025Ç¯2·î:¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
2025Ç¯2·î¡Á:¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤FC(¥¤¥®¥ê¥¹)
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï!½éÀ¥Î¼¤Ç¤¹¡£Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¬¥ó¥Ð¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¿§¡¹¤Ê³ëÆ£¤ÎÃæ¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¬¥ó¥Ð¤«¤éÎ¥¤ì´èÄ¥¤ë·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Þ¤À¤ä¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥ó¥Ð¤«¤é¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯É¬Í×¤È¤·¤ÆÄº¤¡¢ÆüËÜ°ì¡¢¥¢¥¸¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤â¤¦1ÅÙ¡¢¶¯¤¤¥¬¥ó¥Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÌá¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢Îý½¬¤«¤é¥¬¥ó¥Ð¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£Ëþ°÷¤Î¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×
