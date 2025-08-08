この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『事実婚って本当に幸せ？リスクと自由の狭間で考える！』で、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、事実婚を選択するカップルが近年増えている現状について、自身の見解を詳しく語った。



岡野氏は「法律婚にこだわらず、自分たちのライフスタイルに合った関係を築こうという流れが増えてきている」とし、ヨーロッパでは事実婚が一般的で離婚率が低い理由についても言及。「フランスなんかは事実婚が多いから離婚率も少ない」としつつも、「簡単に別れられるため、事実婚でも多くのカップルが別れている」とヨーロッパ事情を解説。



日本における事実婚については「まだまだ少ないけれど、近年増えているのは確か」と話し、その理由や社会的背景についても触れた。事実婚の特徴として「法律上の婚姻届を出さないで、パートナーとして同居する関係。見た目は結婚と変わらないが、法律的には独身扱いされる」と説明した。一方で、姓や表札の問題、世間体を気にして「ペンネームのように名字を変えず、一緒に名前を出すケースもある」と、実生活での工夫も紹介した。



メリットについては「お互いが合意すれば簡単に別れられ、精神的被害も少なく、戸籍に記載されないから次の結婚でイメージを損なわない」と語る一方で、「社会的信用の面や住宅ローン、保証人、医療や相続などの公的手続きでは不利になることも多い」とデメリットにも言及。特に「病院に運ばれても法的な家族とみなされず、手術の同意ができない場合がある」「相続権がなく、パートナーが亡くなっても相続できない」など、事実婚ならではの深刻な問題も警鐘を鳴らした。「知り合いのケースで、パートナーが亡くなった際に家族から認められず、散骨の希望も叶えられなかった」と実例も紹介し、現行法の難しさを語った。



最後に岡野氏は「元気なうちは事実婚は新しくて魅力的な関係だが、何か起こった時には事実婚であることが足枷になる。10年、20年と自立した関係を築いたら、最後はパートナーのために入籍するのもありじゃないかな」と持論を展開。「死ぬまで事実婚で行くとなると、日本の法律下ではデメリットが多すぎる」と繰り返し警鐘を鳴らした。



動画の締めくくりでは「事実婚には賛否両論があるが、先人たちの体験談や自分たちの状況をよく参考にしてほしい」と呼びかけ、「それぞれの考えを大切にして選択してほしい」と視聴者へメッセージを送った。