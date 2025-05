BTSのメンバー・RMさん(30)が現地時間26日、『アメリカン・ミュージック・アワード』(American Music Awards)で、2025年の『フェイバリットK-POPアーティスト』(Favorite K-Pop Artist)を受賞。グループとソロの両方でトロフィーを手にした唯一のK-POPアーティストとなりました。

RMさんが所属するBTSは、2021年に同授賞式で最高賞となる『アーティスト・オブ・ザ・イヤー』(Artist of the Year)をはじめ、『フェイバリット・ポップ・デュオ/グループ』(Favorite Pop Duo or Group)、『フェイバリット・ポップ・ソング』(Favorite Pop Song)を受賞し、2022年にも『フェイバリット・ポップ・デュオ/グループ』と『フェイバリットK-POPアーティスト』に選ばれています。

また、RMさんが2024年5月にリリースした2nd Solo Album『Right Place, Wrong Person』も高く評価され、海外有力 メディア による『2024年ベストアルバム』に選ばれ、収録曲の多くが『2024年ベストソング』リストにも名を連ねました。なかでも、アルバムのタイトル曲『 LOST !』を通じて、芸術性と独創性を認められたというRMさん。アルバムのリリース当時、 イギリス の音楽誌『NME』はアルバムについて「美しく、興味深い芸術的作品」と評価し、5点満点の評価が与えられています。グラミー・ドットコムもまた、RMさんの多才さと創作能力を高く評価し、アルバムの完成度を称賛しました。