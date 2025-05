【ジブリの立体造型物展】 開催期間:5月27日~9月23日 営業時間:9時30分~20時(最終入場19時) 会場:天王洲・寺田倉庫 B&C HALL/E HALL 料金: 大人 1,900円~ 中・ 高校生 1,600円~ 小学生 1,200円~ ※日時指定予約制

魔女の宅急便

5月27日から9月23日まで天王洲・寺田倉庫 B&C HALL/E HALLにて開催される「ジブリの立体造型物展」。本稿では、展示されている数々の立体造型物を撮り下ろしで紹介する。

「ジブリの立体造型物展」は、「となりのトトロ」や「もののけ姫」など、スタジオジブリ作品が海外のパートナーを通じてどのように世界に届けられていったかをたどりながら、映画の名場面を立体造型物で紹介する展示会。会場では立体造型物のほか、海外版のポスターなども展示されており、ジブリ作品が世界的にいかに注目されてきたかを改めて感じることができる。

このほか会場では、「紅の豚」の飛行艇「サボイアS-21」や、「君たちはどう生きるか」のフォトスポットなども展示されている。

展示作品一覧(一部)

・崖の上のポニョ

・となりのトトロ

・ハウルの動く城

・魔女の宅急便

・平成狸合戦ぽんぽこ

・千と千尋の神隠し

・天空の城ラピュタ

など

崖の上のポニョ

となりのトトロ

もののけ姫

ハウルの動く城

平成狸合戦ぽんぽこ

千と千尋の神隠し

天空の城ラピュタ

ハウルの動く城

