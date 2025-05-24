Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¼«Ê¬¤¬¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡ª¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÈÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬Âç¹¥¤¡É¤ÊÂ©»Ò¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¡¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´¶·ã
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤Ó¤Ã»Ò¤ÎÀ¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼ÁÌä¤Ë¡¢Æ£ß·¤¬¼¡¡¹¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
²æ¤¬²È¤Ë¤Ï¡¢¡È¥Þ¥¤¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÉÁ´³«¤Ê¾®³ØÀ¸¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª ¸ÄÀ¤¬¶¯¤¯¡¢Á´¿È·¤²¼¤Þ¤Ç¿¿¤Ã¥Ô¥ó¥¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¿§¤âËÜ¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¶â¿§¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¡¢Â©»Ò¼«¿È¤¬¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤âÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤à¤¹¤ó¤À¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¤¤Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»ä¤ÎÈý¥Ú¥ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï¡ÖÃË¤Ê¤Î¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤¤¡×¡Ö¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤ä¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃË¤Ê¤Î¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤ó¤ÆÊÑ¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Çµ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤âºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥ß¥»¥¹¤Î¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÌÓÄ¹¤¤¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¤âÃå¤ë¤·¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¤½¤¦¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Î¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¤É¤ó¤Ê¤Ë»ä¤¬¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡¢´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ÁÇÅ¨¤Ê32ºÐ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê39ºÐ ½÷À¡Ë
¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Æ£ß·¡§¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä´èÄ¥¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤·¡£Æ£ß·¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤Þ¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡ª ¥ß¥»¥¹¤Ç¤ä¤ë°áÁõ¤È¤«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤«¥á¥¤¥¯¤È¤«¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥Þ¥Þ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤¿¤À´ò¤·¤¤¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
Âç¿¹¡§¤¤¤ä¡¢¤³¤ìµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê´ò¤·¤¤¤«¤â¡£¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¡ª ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡£Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ë¤Í¡£
Æ£ß·¡§¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
Âç¿¹¡§´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡£
Æ£ß·¡§¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âç¿¹¡§¤¤¤¤¤¨¡ª
Æ£ß·¡§¡Ä¡Ä¤¢¤Ï¤Ã¡ª
----------------------------------------------------
5·î19Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯5·î27Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤Ó¤Ã»Ò¤ÎÀ¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼ÁÌä¤Ë¡¢Æ£ß·¤¬¼¡¡¹¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢¼ã°æÞæÅÍ
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
²æ¤¬²È¤Ë¤Ï¡¢¡È¥Þ¥¤¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÉÁ´³«¤Ê¾®³ØÀ¸¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª ¸ÄÀ¤¬¶¯¤¯¡¢Á´¿È·¤²¼¤Þ¤Ç¿¿¤Ã¥Ô¥ó¥¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¿§¤âËÜ¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¶â¿§¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¡¢Â©»Ò¼«¿È¤¬¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤âÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤à¤¹¤ó¤À¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¤¤Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»ä¤ÎÈý¥Ú¥ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï¡ÖÃË¤Ê¤Î¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤¤¡×¡Ö¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤ä¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃË¤Ê¤Î¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤ó¤ÆÊÑ¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Çµ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤âºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥ß¥»¥¹¤Î¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÌÓÄ¹¤¤¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¤âÃå¤ë¤·¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¤½¤¦¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Î¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¤É¤ó¤Ê¤Ë»ä¤¬¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡¢´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ÁÇÅ¨¤Ê32ºÐ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê39ºÐ ½÷À¡Ë
¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Æ£ß·¡§¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä´èÄ¥¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤·¡£Æ£ß·¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤Þ¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡ª ¥ß¥»¥¹¤Ç¤ä¤ë°áÁõ¤È¤«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤«¥á¥¤¥¯¤È¤«¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥Þ¥Þ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤¿¤À´ò¤·¤¤¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
Âç¿¹¡§¤¤¤ä¡¢¤³¤ìµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê´ò¤·¤¤¤«¤â¡£¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¡ª ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡£Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ë¤Í¡£
Æ£ß·¡§¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
Âç¿¹¡§´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡£
Æ£ß·¡§¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âç¿¹¡§¤¤¤¤¤¨¡ª
Æ£ß·¡§¡Ä¡Ä¤¢¤Ï¤Ã¡ª
----------------------------------------------------
5·î19Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯5·î27Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/