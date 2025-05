【天羽希純 デジタル写真集 キスショット】 5月7日発売

DMMブックスは、「天羽希純 デジタル写真集 キスショット」を5月7日より発売する。価格は1,650円。

この本は、アイドルグループ「#2i2」のきすみんこと天羽希純さんどのラブラブなお出かけをテーマにした写真集。ボウリングではじけて、カラオケで誘惑。彼女と過ごす最高の一日を61ページにわたって満喫できる。

