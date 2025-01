有史以来、人類を虜にしてきた肉。

噛み締めるたびに溢れる肉汁とほとばしるウマミは、悠久の歴史の中でこの世の生きとし生ける人間の全てを虜にしてきた。

そんな肉の魅力を存分に味わえるお店は日本各地に多数存在している。

今回はさまざまな日本各地にある肉の美味しいお店の中から、東京・自由が丘に存在する老舗の焼肉店をご紹介したい。

お店の名前は「京城園」だ。

・昭和49年(1974年)創業の老舗焼肉店、それが「京城園」

こちらのお店、昭和49年(1974年)の創業当時から自由が丘の地元の方々を魅了し続けているお店。

昭和49年(1974年)と言えば、佐藤栄作がノーベル平和賞を受賞し、長嶋茂雄氏が現役を引退、そしてハローキティが誕生するなど、大きな出来事が起きた時代。

そんな時代に創業したお店は、いまなお愛され続けているのだ。



・美味しい焼肉を美味しいドリンクと一緒に味わう

こちらのお店では様々なメニューが存在するのだが、まずは好みのドリンクと、



好みのおつまみをオーダーしておきたい。



そして肉だ。

美味しいタンに



カルビのようにサシの入った美味しいロース



そしてシコシコとした食感が楽しい美味しいミノ、など、様々な美味しいお肉を堪能できる。



そしてそれらを目の前のコンロで焼き上げて味わう、まさに由緒正しき、昭和の時代からハレの日を楽しませてくれた、街の焼肉屋さんが、ここにはあるのだ。



時代は令和になっても、美味しいものは変わらない。

もし自由が丘を訪れることがあるのであれば、こちらのお店を訪れてみてはいかがだろうか?

きっとそこには、昭和の時代から変わらない味わいがあるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 京城園(ケイジョウエン)

住所 東京都目黒区自由が丘1-26-3

営業時間

月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日

11:30 - 14:00

17:00 - 22:00

定休日 火曜日・第3月曜日

