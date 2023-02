『ブレイキング・バッド』再びIMDbで最高評価を得ている海外ドラマに

放送終了から今年で10年を迎える『ブレイキング・バッド』。アメリカだけでなく、日本でもヒットし、その後製作されたスピンオフ『ベター・コール・ソウル』、映画版『エルカミーノ:ブレイキング・バッド THE MOVIE』も高評価を得た。しかし、今年放送がスタートした米HBOのあの新作ドラマにIMDbでの点数を抜かれていたのだが、再び最高のテレビシリーズという評価を奪い取った。米Movie Webが伝えている。

【関連記事】ブライアン・クランストン、あの出演ドラマのリブート版脚本を執筆中!

『ブレイキング・バッド』 vs 『THE LAST OF US』

IMDbでは、各話でファン投票(総数200万票以上)によって10点満点のスコアを出しているが、『ブレイキング・バッド』は平均9.5という数字を記録し、テレビシリーズでトップに立っていた。しかし、今年米HBOにてスタートした『THE LAST OF US』が平均9.6を叩き出したことで首位の座を譲っていたが、『THE LAST OF US』は話数を重ねた影響で平均スコアを9.2まで落としており、結果的に『ブレイキング・バッド』が再びトップに躍り出た。

大手批評サイトの米ロッテン・トマトにおいても『ブレイキング・バッド』の評価は高い。トマトメーター(批評家による評価)は96パーセント、オーディエンス・スコア(視聴者による評価)は97パーセントと、批評家と視聴者の双方から支持されている。ちなみに、『THE LAST OF US』のトマトメーターは97パーセントだが、オーディエンス・スコアは91パーセントと評価に若干の差が出ている。

『ブレイキング・バッド』は米AMCにて2008年から2013年まで5シーズンにわたり放送。温厚な化学教師が、余命わずかと宣告されたことから、家族に財産を残すためにドラッグ精製に手を染め、裏世界でのし上がっていく姿を描く。2013年と2014年にはエミー賞で作品賞(ドラマシリーズ部門)に輝いた。2015年には前日譚を描くスピンオフ『ベター・コール・ソウル』がスタートし、6シーズン続いたのち昨年8月にファイナルを迎えた。

『THE LAST OF US』はまだシーズン1の途中ということで、今後の評価にどう変化が出るか見守っていきたい。(海外ドラマNAVI)