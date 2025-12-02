彼女に見つかる前に捨てないと危険な「元カノの痕跡」９パターン
元カノにつながる持ち物は、カップル間でのケンカの種になりがちです。では、特に「現彼女」の反感を買うのは、どんなものなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性88名に聞いたアンケートを参考に「彼女に見つかる前に捨てないと危険な『元カノの痕跡』」をご紹介します。
【１】一目で片割れだとわかる「ペアのマグカップ」
「ペアのものを使い続ける神経がわからない」（20代女性）というように、かつて二人で使用していたことがわかるものは、ただの食器であっても許してはもらえないようです。「まだ使えるのにもったいない」という気持ちはわかりますが、穏やかな交際のためには涙を飲んで捨てましょう。
【２】元カノが書いた「張り紙やメモ」
「それがある状況に馴染んでて、本人は気づいてないことも多い」（20代女性）というように、張り紙やメモの類は処分を忘れがちな代物なのかもしれません。「未練の表れ」と取られることもあるので、彼女を部屋に招く前に入念にチェックしましょう。
【３】男性の持ち物としては不自然すぎる「ヘアアイロン」
「次に部屋に行ったときなかったら、『会って渡したのかな？』と勘繰ってしまう」（20代女性）というように、高価だから捨てずにいたものが、一度でも彼女の目に触れると悪い想像の連鎖を生むようです。家探しされない限り見つからない場所にしまい込むか、彼女を部屋に呼ぶ前に元カノに返しましょう。
【４】明らかに自分の趣味ではない「本やCD」
「本人の好みじゃないものは勘でわかる」（20代女性）というように、名前が書いてあるわけではなくても、元カノの影響を受けた本やCDは「女の勘センサー」で見抜かれてしまうようです。特に手持ちの総数が少ないジャンルのものは、注意したほうがいいでしょう。
【５】男物にしてはサイズが小さい「部屋着」
「元カノが着てたのかとか想像しちゃいます」（20代女性）というように、彼氏のサイズではない部屋着は、よくない方向へと想像力を掻き立てるようです。元カノの服を平気で着られる女性もそうはいないので、新たな出会いへのステップとして、別れと同時に捨てましょう。
【６】料理をしないのに異様に揃った「調理器具」
「計量カップがあったりすると、元カノの存在を意識してしまう」（10代女性）というように、キッチンアイテムは女性に無言の圧を与えるモノの代表格のようです。別れを機に自分も料理に取り組んでみて、使いこなせなければ捨ててしまったほうが無難かもしれません。
【７】プレゼントだとわかる「アクセサリー」
「身に着けていると、未練があるのかと思う」（20代女性）というように、アクセサリーは思い出の品であることが多いため、「まだ好きなのかな」と心配されてしまうかもしれません。自分で買ったものなら「デザインが気に入って買った」などとさりげなくアピールしておいたほうがいいでしょう。
【８】明らかに女子が使う「コスメ類」
「浮気してるのかと思ってしまう」（20代女性）というように、まだ使えるコスメ類が置きっぱなしになっていると、二股の可能性まで疑われてしまうようです。完全に元カノの持ち物であれば、別れる際に処分方法を話し合っておくのがスマートでしょう。
【９】元カノの顔がわかってしまう「ツーショット写真」
「正直、前に付き合っていた人の顔は見たくない」（10代女性）というように、元カノの姿形を確認すると、強い嫉妬の気持ちがわく女性もいるようです。紙焼き写真は処分して、データだけは外付けのハードディスクなどに保管しておけば、彼女の目に触れる可能性も低いでしょう。
今後も元カノと会う可能性を示すもの、未練の表れと思われるものなどが、「現彼女」の怒りを買うようです。言い出さないからと言って安心するのではなく、自主的に処分するよう心がけましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年6月30日から7月7日まで
対象：合計88名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
