大韓航空の趙顕娥（チョヒョナ）副社長が、同社機内で客室乗務員のナッツの出し方に腹を立て、同機を搭乗ゲートまで引き返させて責任者を降ろし、運航を遅延させた問題。
今年1月、所有していた豪勢なマンションの一室を差し押さえられていたそう
デイリー新潮
自分を経営陣に入れない弟と対立し、同社の株取得に動いていたという
文春オンライン
「甲乙」は、異常なまでに上下関係を重視する慣習に起因するという
2月に関税法違反の疑いで在宅起訴されている「ナッツ姫」とその母親
スポーツソウル日本版
さらにSNSで、暴露を決心した背景には子どもたちからの一言があったと告白
中央日報
2015年5月の控訴審で懲役10月、執行猶予2年を宣告され、釈放されている
サーチコリアニュース
ジンエアーは、専門経営者による責任経営体制を強化するためと説明
「韓国とは『大金持ちイコール偉い人』と認識される社会」だと室谷克実氏
NEWSポストセブン
海外で購入したブランド品などを、税関に申告せず自社機で持ち込んだ疑い
読売新聞オンライン
4年前にナッツ姫を厳重処罰していたら、水かけ騒動はなかったとコメント
妹である専務が広告代行会社の職員に水をかけたとの疑惑が浮上している
Record China
深刻なストレスで頭に腫瘍ができ、あまりにも大きくなったために手術する
韓国ネットでは「犯罪者をなぜ聖火リレーに参加させる？」との声もあがった