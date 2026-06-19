犬との散歩で暑さのリスクが高まる時期と気温 少しずつ日差しが強くなってくると、気になるのが愛犬の暑さ対策ですよね。「まだ真夏じゃないから」という油断が、愛犬を危険にさらしてしまうことがあります。 具体的な目安を知るために、犬との散歩で暑さのリスクが高まる時期と気温をチェックしていきましょう。 4～5月の初夏の時期から注意 ひと昔前の4～5月は過ごしやすい季節でしたが、近年の初夏