14日のオランダ戦(△2-2)で日本代表として史上2番目の年少記録となる21歳80日でのW杯デビューを果たしたFW塩貝健人(ボルフスブルク)が一夜明けた15日、「デビューできて良かったし、この機会をくれた森保さんに感謝しかない」と、非公開で行われたU-19日本代表との練習試合後に報道陣の取材に答えた。18歳272日で出場した小野伸二氏に次ぐ2番目の若さでのW杯デビュー。試合後の反響については「注目されているのは感じるし、得