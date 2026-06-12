【1/35 STRV103C（SタンクC型）用エッチングパーツセット】 7月発売予定 価格：2,200円 ホビージャパンは「1/35 STRV103C（SタンクC型）用エッチングパーツセット」を7月以降にTetra ModelWorksより輸入、発売することを発表した。価格は2,200円。 本商品はホビージャパンの「1/35 STRIDSVAGN 103C(S-タンクC型)」に取り付けることができるエッチング