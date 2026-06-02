6月2日 公開 【アストラエ・オラティオ(Astrae Oratio)】 2026年 始動 NCは、新伝奇魔法RPG「アストラエ・オラティオ(Astrae Oratio)」の新たなPVを本日6月2日に公開した。 本作は、Dynamis Oneが開発中の「魔法」が存在するファンタジー世界を舞台とする新作。6月2日に公開された新たなPVでは、バトルシーンやシナリオ演出など、ゲーム内映像が初公開されて