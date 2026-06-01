［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場その存在感は絶大だ。北中米ワールドカップを控えた日本代表は５月31日、アイスランド相手に国立競技場で壮行試合を実施。長らくスコアレスが続いたなか、87分に菅原由勢のクロスから小川航基が決勝点を挙げ、満員のサポーターの前で勝利を手にした。カンファレンスリーグ決勝の関係で合流が遅れる鎌田大地に代わり、電撃招集された吉田麻也は、主将として先