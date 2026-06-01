「キャプテン！日本サッカーにまだまだ貢献お願いします！」森保J主軸が127キャップのレジェンドへ熱烈リクエスト「still needs you」
［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場
その存在感は絶大だ。
北中米ワールドカップを控えた日本代表は５月31日、アイスランド相手に国立競技場で壮行試合を実施。長らくスコアレスが続いたなか、87分に菅原由勢のクロスから小川航基が決勝点を挙げ、満員のサポーターの前で勝利を手にした。
カンファレンスリーグ決勝の関係で合流が遅れる鎌田大地に代わり、電撃招集された吉田麻也は、主将として先発。そして森保一監督が前日会見で「前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」と話していた通り、14分に交代となった。
遠藤航にキャプテンマークを託した37歳のレジェンドは、会場全体から大きな拍手を受け、相手選手たちも一緒になって作ってくれた花道を通ってピッチを後にした。
感動的で心温まる光景が広がった試合後、堂安律がインスタグラムを更新。10番を背負う27歳の主軸は、吉田と２人で満面の笑みを浮かべた写真などをアップし、こう綴った。
「Our captain. Japanese football still needs you（僕らのキャプテン。日本のサッカー界は今もあなたを必要としています）キャプテン！日本サッカーにまだまだ貢献お願いします！！」
一区切りはつけたが、代表引退は明言していない。127キャップに伸ばしたレジェンドの唯一無二のキャリアに引き続き注目していきたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】10番を背負う後輩が公開！笑顔溢れる最高の２ショット
その存在感は絶大だ。
北中米ワールドカップを控えた日本代表は５月31日、アイスランド相手に国立競技場で壮行試合を実施。長らくスコアレスが続いたなか、87分に菅原由勢のクロスから小川航基が決勝点を挙げ、満員のサポーターの前で勝利を手にした。
カンファレンスリーグ決勝の関係で合流が遅れる鎌田大地に代わり、電撃招集された吉田麻也は、主将として先発。そして森保一監督が前日会見で「前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」と話していた通り、14分に交代となった。
感動的で心温まる光景が広がった試合後、堂安律がインスタグラムを更新。10番を背負う27歳の主軸は、吉田と２人で満面の笑みを浮かべた写真などをアップし、こう綴った。
「Our captain. Japanese football still needs you（僕らのキャプテン。日本のサッカー界は今もあなたを必要としています）キャプテン！日本サッカーにまだまだ貢献お願いします！！」
一区切りはつけたが、代表引退は明言していない。127キャップに伸ばしたレジェンドの唯一無二のキャリアに引き続き注目していきたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】10番を背負う後輩が公開！笑顔溢れる最高の２ショット