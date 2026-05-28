【モデルプレス＝2026/05/28】バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手（26）が5月28日、薬物所持の容疑で逮捕されたことを受け、益社団法人SVリーグ（略称：SVL）がコメントを発表した。【写真】63歳元バレー日本代表、病院ベッドでの姿◆佐藤駿一郎容疑者逮捕受け「SVリーグ」謝罪SVLは「報道およびウルフドッグス名古屋・公益財団法人日本バレーボール協会からの発表の通り、SV.LEAGUE所属クラブのウルフドッグス名古屋より既