バレー佐藤駿一郎容疑者逮捕受け「SVリーグ」謝罪「本事象を厳粛に受け止め」【全文】
【モデルプレス＝2026/05/28】バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手（26）が5月28日、薬物所持の容疑で逮捕されたことを受け、益社団法人SVリーグ（略称：SVL）がコメントを発表した。
【写真】63歳元バレー日本代表、病院ベッドでの姿
SVLは「報道およびウルフドッグス名古屋・公益財団法人日本バレーボール協会からの発表の通り、SV.LEAGUE所属クラブのウルフドッグス名古屋より既に退団を公表している佐藤駿一郎選手が、薬物所持の容疑で逮捕されたことをご報告いたします」とし「現在、警察が事実関係の調査を進めていると認識しており、SVLとしても引き続き事実把握にあたってまいります」と状況を説明。「SVLは本事象を厳粛に受け止め、日頃よりSV.LEAGUEを応援してくださるファンの皆様、パートナーの皆様のご期待を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
佐藤容疑者は、2000年5月17日生まれ、宮城県出身。2023年、東海大学卒業後に、ジェイテクトSTINGSに入団。2025年6月、ウルフドッグス名古屋入団が発表された。（modelpress編集部）
公益社団法人SVリーグ（本社：東京都千代田区、代表理事：大河 正明、以下SVL）は、報道およびウルフドッグス名古屋・公益財団法人日本バレーボール協会からの発表の通り、SV.LEAGUE所属クラブのウルフドッグス名古屋より既に退団を公表している佐藤駿一郎選手が、薬物所持の容疑で逮捕されたことをご報告いたします。
現在、警察が事実関係の調査を進めていると認識しており、SVLとしても引き続き事実把握にあたってまいります。
SVLは本事象を厳粛に受け止め、日頃よりSV.LEAGUEを応援してくださるファンの皆様、パートナーの皆様のご期待を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます。
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◆佐藤駿一郎容疑者逮捕受け「SVリーグ」謝罪
SVLは「報道およびウルフドッグス名古屋・公益財団法人日本バレーボール協会からの発表の通り、SV.LEAGUE所属クラブのウルフドッグス名古屋より既に退団を公表している佐藤駿一郎選手が、薬物所持の容疑で逮捕されたことをご報告いたします」とし「現在、警察が事実関係の調査を進めていると認識しており、SVLとしても引き続き事実把握にあたってまいります」と状況を説明。「SVLは本事象を厳粛に受け止め、日頃よりSV.LEAGUEを応援してくださるファンの皆様、パートナーの皆様のご期待を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
◆全文
公益社団法人SVリーグ（本社：東京都千代田区、代表理事：大河 正明、以下SVL）は、報道およびウルフドッグス名古屋・公益財団法人日本バレーボール協会からの発表の通り、SV.LEAGUE所属クラブのウルフドッグス名古屋より既に退団を公表している佐藤駿一郎選手が、薬物所持の容疑で逮捕されたことをご報告いたします。
現在、警察が事実関係の調査を進めていると認識しており、SVLとしても引き続き事実把握にあたってまいります。
SVLは本事象を厳粛に受け止め、日頃よりSV.LEAGUEを応援してくださるファンの皆様、パートナーの皆様のご期待を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます。
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