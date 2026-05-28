「うちの子、今年も虫歯ゼロだった！」。この季節、お子さんの園や学校で行われた歯科健診の結果を見て、ひと安心…という保護者も多いのではないでしょうか。実際、2025年度には虫歯のある子どもの割合が過去最小を記録しています（※1）。ところが、虫歯の有無だけではわからない「もうひとつの口の問題」が広がっていると専門家は指摘します。 【画像】もしかしてわが子も要注意？「噛む力が弱い子」のサインをチェック！ 歯