5月11日、貝印株式会社が新感覚カミソリ「なでそり」を発売しました。価格は税込1100円で、貝印公式オンラインストア、ドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などにて販売中です。発売後「多くの反響をいただいております。貝印公式オンラインストアでは初回入荷分は初日に完売し、Amazon公式店でも「シェービング用アクセサリ」のカテゴリでベストセラー1位になるなど、早速売上にも繋がっています」という同社広報宣伝部の