5月11日、貝印株式会社が新感覚カミソリ「なでそり」を発売しました。価格は税込1100円で、貝印公式オンラインストア、ドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などにて販売中です。

発売後「多くの反響をいただいております。貝印公式オンラインストアでは初回入荷分は初日に完売し、Amazon公式店でも「シェービング用アクセサリ」のカテゴリでベストセラー1位になるなど、早速売上にも繋がっています」という同社広報宣伝部の吉川未紗さんに話を聞きました。

”なでるようにそれる””子どもでも使える”というキャッチコピーが目立つ「なでそり」の開発経緯については「近年、体毛処理への関心が高まっており、多くの子どもがカミソリを使用しています。このような状況に対して、”子どもでも安心・カンタンに使えるカミソリができないか”という声から”なでるようにそる”（方向を気にせずに感覚的にそることができる）というコンセプトが生まれました。このコンセプトを具現化した結果、従来のカミソリとは違った形状のカミソリとなりました」と説明してくれました。

開発過程では「”なでてそる”というコンセプトを実現するにあたり剃る方向に自由度を持たせるための設計に苦労しました。どんな方向からでも剃れる刃の配置の検討や、刃が横滑りしても怪我をしにくい構造が特に苦労しました」とのこと。

また「大人の方にもお使いいただけるため、例えば外出前/外出中に剃り残しが気になった際や手軽に体毛ケアをしたい時などが想定されます」と、子どもだけでなく大人にも用途があるそうです。

ただし、「”なでそり”は”うで”や”あし”などの広い面がある部位向けの構造となります」ということで、大人の男性の”口ひげ”や”あごひげ”の手入れには、「剃る部分が狭く製品自体のコンパクトさも必要のため、誕生させるには新たな構造での提案が必要と考えられます」と不向きだとしています。

なでそり公式サイト

https://www.kai-group.com/products/brand/nadesori/[リンク]

【貝印】 なでそり 使い方動画（YouTube）

https://youtu.be/0pCbj3EAIUY



※画像提供：貝印株式会社

(執筆者: 6PAC)