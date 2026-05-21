ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。にんじんってこんなに甘いの？と思うほど、自然な甘みが口いっぱいに広がる、にんじんのステーキです。野菜なのに主役級の存在感！しっとり柔らかくて、ナイフですっと切れます。食欲そそるクミンの香りと混ぜるだけのヨーグルトソースも合わせました。レンジを併用した、時短レシピのご紹介です。【詳細】他の記事はこちらクミン香るフライパンローストのにんじんステーキを