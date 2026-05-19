これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆19日(火)これからの天気 このあとも日差しがたっぷり届くでしょう。湯沢町ではときおり雲が多くなりますが、今日いっぱいは天気のくずれはなさそうです。 降水確率は、各地とも10%以下の低い確率です。これからの外出にも雨具は必要ありません。 ◆19日(火)の予想最高気温 最高気温は、昨日と同じか高く30℃以上のところが