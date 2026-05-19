このあとも日差したっぷり 今年初の「真夏日」になるところもありそう【これからの天気(5月19日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆19日(火)これからの天気
このあとも日差しがたっぷり届くでしょう。湯沢町ではときおり雲が多くなりますが、今日いっぱいは天気のくずれはなさそうです。
降水確率は、各地とも10%以下の低い確率です。これからの外出にも雨具は必要ありません。
◆19日(火)の予想最高気温
最高気温は、昨日と同じか高く30℃以上のところが多いでしょう。
今年初めての『真夏日』になるところもありそうです。
こまめな水分補給を心がけてください。また、汗をたくさんかいたら塩分も適度にとりましょう。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆19日(火)これからの天気
このあとも日差しがたっぷり届くでしょう。湯沢町ではときおり雲が多くなりますが、今日いっぱいは天気のくずれはなさそうです。
降水確率は、各地とも10%以下の低い確率です。これからの外出にも雨具は必要ありません。
◆19日(火)の予想最高気温
最高気温は、昨日と同じか高く30℃以上のところが多いでしょう。
今年初めての『真夏日』になるところもありそうです。
こまめな水分補給を心がけてください。また、汗をたくさんかいたら塩分も適度にとりましょう。