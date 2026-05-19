これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆19日(火)これからの天気

このあとも日差しがたっぷり届くでしょう。湯沢町ではときおり雲が多くなりますが、今日いっぱいは天気のくずれはなさそうです。



降水確率は、各地とも10%以下の低い確率です。これからの外出にも雨具は必要ありません。



◆19日(火)の予想最高気温

最高気温は、昨日と同じか高く30℃以上のところが多いでしょう。

今年初めての『真夏日』になるところもありそうです。



こまめな水分補給を心がけてください。また、汗をたくさんかいたら塩分も適度にとりましょう。