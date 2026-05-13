石川の自治体のトップに、その街の隠れた魅力やイチオシなことについて聞くシリーズ「ランチタイムに逢いましょう」。今回は野々市市の粟貴章市長です。「よろしくお願いします」今回、話を伺ったのは、野々市市の粟貴章市長。訪れたのは、旧北国街道沿いにある野々市市の郷土資料館。江戸時代末期の商家を移築したもので、客をもてなした囲炉裏土間や和室などが見学できます。 市川 栞 キャスター：「野々市のい