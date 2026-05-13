市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：この先、20日・水曜日まで晴れの天気が続くでしょう。16日・土曜日からは、最高気温が24～25度の日が続く見込みです。気象台の週間予報です。 市川：本当ですね。ずっと晴れマークが並んでいます。そして、最高気温が24度、25度の日が多いですね。小野：今の時期の金沢は最