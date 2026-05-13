石川県の6月補正予算案の知事裁定が13日から始まりました。山野知事にとっては就任後、初の本格予算です。石川県・山野 之義 知事：「いわゆる骨格予算というものをもうお作りいただいて、議会の皆さんから承認をいただいているところでありますので、当然のことながら基本的にはそれを踏襲していくという形になります。選挙でさまざま政策を提案をしてきました。その中で、予算として反映できるものは予算として反映をしていきた