人間は一面では語れない。それは経営者も同じだ。トヨタグループの創始者である豊田佐吉は、日本初の動力織機や自動織機などを発明し、日本の近代機械産業に貢献した偉人だ。ライターの栗下直也さんは「世界的なイノベーションは、本人の狂気と家族の犠牲なしには語れない」という――。■トヨタグループの礎を築いた男の本当の姿2026年4月1日、愛知県豊田市のトヨタ自動車本社で入社式が開かれた。演壇には、トヨタグループの礎を