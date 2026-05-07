【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.201】よくぞ、こんなにも大きく育ってくれた……。そう胸がいっぱいになってしまうのは、あふぁ〜とがちゅんとまくぶのしもべ☆杉（@neko_afaa）さん宅で暮らす、がちゅんくんの成長です。保護時は片手にすっぽり収まるほど小さかった、がちゅんくん。4年経った今では、片手で頭が包めないほど、大きくなりました。◆クリスマスイブに“思いがけない出会い”が…！2021