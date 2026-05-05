再整備に伴い、床材の一部が透明なアクリル製に交換された汽車道。ウッドデッキの部分には、新たに滑り止め加工も施された＝４月３０日、横浜市中区ＪＲ桜木町駅前から新港地区へ延びる遊歩道「汽車道」に、かつての鉄路の痕跡を公開する展示エリアが新設された。再整備工事に伴い、床材に隠れていた当時の枕木などが“出土”。交流サイト（ＳＮＳ）上などで鉄道遺構として保存を求める声が上がり、横浜市が整備方針を変更・設置