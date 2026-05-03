3日朝、横手市中心部で相次いでクマが目撃され、警察や市が注意を呼び掛けています。横手警察署の調べによりますと3日午前4時10分ごろ、横手市条里にある横手市役所条里南庁舎近くで道路を横断するクマ1頭が目撃されました。そのおよそ20分後には1キロほど離れた横手市寿町の交差点でもクマが目撃されています。同じクマかはわかっていませんが、その後もJR横手駅近くなどで目撃があり、午前7時前に横手市婦気大堤の沼付近での目撃