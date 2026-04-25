きょう25日 (土) は、高気圧に覆われて晴れる所が多そうです。西日本太平洋側や沖縄では所々でくもりや雨となりますが、その他の地域は広く晴れる見込みです。あす26日 (日) は、低気圧が通過する影響で、西から次第に雨が降ります。九州では一日を通して、近畿でも午後から次第に雨が降るでしょう。夜には東海や関東でも雨が降り始める見込みです。最高気温は、きょう、あすと平年並みとなる所が多いでしょう。ただ、あすは、北日