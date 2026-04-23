全国学力テストは児童や生徒の学力を全国的に調査し、学習状況の改善に役立てようと文部科学省が小学6年生と中学3年生を対象に毎年行っています。山形県内では義務教育学校を含めて小学校220校で7622人中学校95校で8187人あわせて1万5809人が試験の対象となっています。試験科目は小学校は「国語」と「算数」、中学校は「国語」と「数学」そして「英語」で、結果については夏から秋に発表を予定しています。去年は、小学校で「国語