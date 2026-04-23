きょうは本州の南を低気圧が通過する影響で、九州〜関東で広く雨となるでしょう。今降っていなくても、東海や北陸では午前中に、関東甲信では昼頃には雨が降りはじめ、夕方には降り方が強まるタイミングもありそうです。日差しが少なく、日中の気温もきのうより低くなる所が多いでしょう。一方で、北日本では日差しが届きますが、寒気の影響で日中の気温は平年並みか、やや低くなる予想です。沖縄地方では夜にかけて雨が降りやすい