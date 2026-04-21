ねぐせ。が2026年4月16日、東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にてフリーライブを開催した。同フリーライブは、10日前にオフィシャルSNS上で、“ねぐせ。フリーライブ開催決定2026.4.16(木)17:00 in 渋谷某所”と突如発表されたもの。当日15時に明かされた開催地は、大型商業施設・渋谷ストリームにある屋外イベントスペースであり、渋谷駅地下鉄出口から直結している超好立地だ。平日夕方という時間帯ではあったものの、整理券