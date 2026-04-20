テレビアニメ『違国日記』が、放送批評懇談会が日本の放送文化の質的な向上を願い、テレビ、ラジオの番組、関係者を顕彰する「ギャラクシー賞」テレビ部門2026年3月度月間賞を受賞した。【動画】気になる！ギャラクシー賞月間賞を受賞した『違国日記』アニメ映像ギャラクシー賞テレビ部門では、「ギャラクシー賞」活動の一環として、毎月、自主的に番組を推奨する「月間賞」を選定。日常視聴に基づく「月間賞」と、各社からの