猫好きさんへの贈り物にぴったりな癒しギフトが登場♡NEKO LABから、母の日限定の特別セットが発売されます。人気の焼き菓子と可愛い猫雑貨を組み合わせたラインナップは、見た目も気持ちも温かくしてくれるアイテムばかり。大切な人へ“ありがとう”を届ける、心ときめくギフトをチェックしてみてください♪ 気軽に贈れるプチギフト♡ 「ありがとう巾着セット」は3,240円（税込）。 人気のクッキー