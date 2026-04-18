「スケバン刑事」などで知られ、現在は米ロサンゼルス在住の女優・中村由真（５６）が結婚２０周年になったことをＳＮＳで報告した。４月１６日付で「２０ｔｈＷｅｄｄｉｎｇＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ。」とアメリカでの美しいウエディングドレスの写真を投稿。「気がつけば２０年経っていたというかんじでしょうか。ホントいろんなことがありました。これからも支え合って生きていければなぁと思います」とつづった。中村