トラベレックスジャパンは、「トラベレックス 那覇空港国際線到着ロビー店」を4月1日にオープンした。これまで2階で営業していた「トラベレックス 那覇空港国際線出発ロビー店」を移転した。日本円を含む30種類以上の通貨への両替ができる。日本円から外貨への両替は、現金のほか、クレジットカードの利用もできる。対応ブランドはJCB、Mastercard、ライフカード。電話での事前予約もできる。トラベレックスマネーカードの即日発行