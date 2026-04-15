有華が、新曲「シアワセを。」を4月22日にデジタルリリースすることを発表した。あわせて、ジャケット写真も公開された。今作品は、メジャーデビューシングル「Baby you」の作詞作曲も担当したandrop・内澤崇仁との共作となっている。友人、恋人、家族同士が共に笑い、喧嘩し、支え合ってきたありふれた日々の尊さにスポットを当てた楽曲に仕上がっており、ウェディングシーンにぴったりな作品になったという。また、Apple Musicと