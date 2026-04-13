仕事着を選ぶ際に気を付けることは何か。スタイリストの栃木雅広さんが「ビジネスにおける服装の評価は加点方式ではなく、減点方式で行われる。スーツもその視点で考えるべきだ」という――。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock■仕事のデキる人のスーツは「減点されない」ビジネスという激しい競争の場に適した服装のことを指す例えとして、スーツは“戦闘服”と呼ばれることがあ