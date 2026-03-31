2026年3月12日に発表されたばかりのフェラーリ・アマルフィ・スパイダーの実車が、３月25日に早くも日本で披露された。当日はフェラーリ・ジャパン代表取締役社長のドナート・ロマニエッロ氏の挨拶に続き、イタリアから来日したプロダクト マーケティング マネージャーのマッティア・メッジョリン氏がプレゼンテーションをおこなう形でメディアへ紹介された。【画像】フェラーリ・アマルフィ・スパイダーの日本初披露の様子（写真3