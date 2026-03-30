見た目は紙。でも、水に濡らして形を作り、乾かすとカチカチに固まる……そんな“紙らしくない紙”が存在します。その名は「ミスティックペーパー」。株式会社オリオンが製造・販売を手がけるこの素材は、折り紙のように手軽に成形できる一方、乾燥後は高い強度を発揮。紙に似た見た目からは想像しにくい、ユニークな特性で注目を集めています。今回は、このミスティックペーパーについて、株式会社オリオンの担当者に話を聞き